50 MILJONIT NAGU MAAST LEITUD?! Rahandusministeerium näitab automaksu eeldatavat laekumist tegelikust oluliselt väiksemana. "Oleme seda käsitlenud positiivse riskina."

Seni on rahandusministeerium rääkinud, et automaksu hakkab laekuma 200−232 miljonit eurot aastas. See põhineb eeldusel, et kõik sõidukid kuuluvad füüsilistele isikutele. Kui palju aga riik tegelikult maksu korjab, arvestades, et osa sõidukeid kuulub juriidilistele isikutele?