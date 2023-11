KUHU NAD KADUSID? „Halli Hyundaiga sõitis minema ja rohkem pole nähtud.“

Kadunud inimeste otsimisega tegelev politseimajor Ottomar Virk ütleb, et väga väike hulk teadmata kadunud inimesi on langenud kuritegude ohvriks. Laias laastus saab kadumisi aga liigitada kolmeks. Ühed on kadunud ja soovivad, et neid leitaks. Teised on kadunud ega soovi, et neid leitaks. Kolmandad on kadunud, kuid ei saa ise arugi, et on kadunud.