Margus Tsahkna kandideerib Eesti 200 esimeheks

Margus Tsahkna pöördumise

„Esmaspäeval teatas Lauri meile oma otsusest erakonna esimehe kohalt tagasi astuda, et pühenduda riigikogu esimehena väga keerulises olukorras oleva rahvaesinduse juhtimisele. Ma olen Laurile väga tänulik tema suure panuse eest, et Eesti 200 sai valimistel nii suure mandaadi ning asus pärast edukaid koalitsiooniläbirääkimisi valitsusvastutust kandma. Lauri otsus on mõistetav, sest Riigikogus seisavad ees keerulised vaidlused.

Meid ootavad ees senisest veelgi pingelisemad ajad. Seda nii maailmas kui kodus. Majandus on languses ning ettevõtjad vajavad selget majanduspoliitilist plaani. Riigieelarve on lastud suurde miinusesse ning läbi nulleelarve protsessi tuleb ehitada üles personaalne riik. Haridusse tuleb leida lisaraha, et meil oleks ka tulevikus õpetajaid. Vastu tuleb võtta olulised otsused energeetikas, mis annaksid keskkonnasäästlikud ja innovaatilised lahendused ka järgmistele põlvkondadele. Eesti peab saama rahvusvaheliselt oluliselt suuremaks, et globaalsete ettevõtete peakorterid leiaksid meie juurde tee. Iga inimene ja ettevõte on oluline, kedagi ei tohi selles raskes olukorras maha jätta. Meie ülesanne on kõrvaldada kõik tõkked, et igaühe potentsiaal saaks täielikult avaneda. Siis on inimesed ka õnnelikud.

Meie riigikogus ja valitsuses töötavad inimesed on valdavas osas esimest korda aktiivselt poliitikas ning pean neid vaid kiitma, sest kohanemisaega ei ole neile antud. Aga meeskond on tugev ning muljetavaldavalt õppimisvõimeline.

Olen viimastel päevadel arutanud Lauri, Kristina, Hendriku ja paljude teistega, kuidas edasi minna ning jõudnud otsusele, et kandideerin erakonna esimeheks.

Olen Eesti 200 algusest peale püüdnud aidata nii palju, kui oskused ja kogemused lubavad, et värske jõud Eesti 200 ekspertide näol Eesti elu kujundama asuks. Meil on visioon ja reformide kavad, millest paljud suudame ka ellu viia. Eelmisel üldkogul otsustasime heaks kiita koalitsioonilepingu, mille eesmärk on riik ja väärtused korda teha.

Kuna poliitiline olukord pingestub, siis soovin enda kogemused poliitiku ja ettevõtjana rakendada erakonna juhtimisse, et keerulistest aegadest tugevamini välja tulla. Meil on tugev meeskond nii poliitikute kui töötajate näol ja suur potentsiaal erakonna liikmetes, mis aga ei ole veel täielikult ühise vankri ette rakendanud. Aga koos saame me sellega hakkama.