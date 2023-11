Võhmas lapsi pussitanud naisel tuleb uuesti kohtu ette astuda

Juuni lõpus oli Raili Sepp Harju maakohtu ees, süüdistatuna vanglas võimuesindaja ründamises, kuid ta loobus kokkuleppest. Kohus saatis materjalid prokuratuuri tagasi, on öelnud Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane. „Prokuratuur on saatnud asja tagasi kohtusse, nüüd aga juba üldmenetluses,“ kinnitas Põhja ringkonnaprokuratuuri avalike suhete nõunik Allan Rajavee.

Raili Sepp ründas 1. märtsil 2021 Võhma linnas 10aastast ja 8aastast last, tegutsedes tahtliku tapmise eesmärgil. Kaasas olnud noaga lõi Raili Sepp korduvalt trepikojas viibinud kahte last. Kannatanutest ühele tekitas Raili Sepp 17 lõike- ja torkehaava ning teisele 15, tekitatud vigastused põhjustasid neile eluohtliku tervisekahjustuse.

Kohus leidis, et Raili Sepp ei saanud viia oma kuritegu lõpule temast mittesõltuvatel asjaoludel, kuivõrd trepikojas liikusid kõrvalised isikud. Tartu maakohus mõistis talle kümneaastase vangistuse.