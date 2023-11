Kohtu alla antud Rootsi kuninga haua rüüstaja eitab süüd

2020. aastal avastas Lääne-Virumaal kohalik elanik, et Varudi-Vanakülas on tuhatkond aastat vana matmispaigas kivikalme otsa kuhjatud suur hunnik mulda, kive ja muud põllul vedelenud sodi, ja ta võttis ühendust politsei ning muinsuskaitseametiga. Prokuratuur alustaski kuriteoteate peale kriminaalmenetlust. Vahepeal menetlus lõpetati, kuid kohus kohustas seda jätkama ning nüüd on kahtlusalune saadetud kohtu alla.

„Süüdistus on esitatud juriidilisele isikule ja juhatuse liikmele kultuurimälestise rikkumise ja hävitamise eest karistusseadustiku alusel,“ on öelnud prokuratuuri esindaja. Süüdistuse kohaselt kahjustas märtsis aastal 2020 põllumaad rentiv osaühing seal asuvat kivikalmet „Rootsi kuninga haud“. Tegevuse käigus rikuti pöördumatult kultuuripärandit ning hävitati olulist teaduslikku informatsiooni.

„Karlo Kookmaa eitab inkrimineeritud teo toimepanemist tervikuna – kultuurimälestist ei ole hävitatud ega rikutud, samuti ei ole tekitatud olulist kahju ehk kahju suurus on täies mahus tõendamata, „ kommenteerib kaitsja vandeadvokaat Nele Tammemäe. Lisaks eeltoodule, on tõendamata ka subjektiivne külg, so tahtlus, lisas ta. Istungid jätkuvad järgmisel nädalal, kus uuritakse kaitsja tõendeid, sealhulgas kuulatakse üle tunnistajad.

Rootsi kuninga haua nimelisel kivikalmel on Rootsi kuningatega tegelikult vähe pistmist. Uhke nime on tuhatkond aastat vana matmispaik Lääne-Virumaal väikeses Varudi-Vanakülas omandanud rahvasuus. Kuidas täpselt, ei tea enam õieti keegi.