KÄIB PÄÄSTEOPERATSIOON: Liivi lahel vajus parvlaev liikuma pääsenud lasti tõttu kreeni. Sõidetakse Läti suunas

Parvlaev pööras pärast kreeni vajumist esialgu tagasi Ruhnu poole.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Taavi Kirsi sõnul viibis praamil Amalie pardal kreeni vajumise hetkel 15 inimest – 12 reisijat ning kolm meeskonnaliiget. „Kopterimeeskond evakueeris parvlaevalt seitse inimest Ruhnu saarele, kellest üks vajas arstiabi ja toimetati Pärnu haiglasse. Seejärel naasis kopter tankimiseks Tallinnasse, kuid inimeste evakueerimisega jätkati sündmuskohale saabunud veesõidukitega.“

Kell 2.51 teatati, et päästekopter jõudis tagasi Amalie juurde ning pärast olukorra hindamist võeti vastu otsus, et laevalt inimeste vintsimine on liiga riskantne.

Kella poole viie paiku hommikul teatas PPA, et piirkonnas oleva ebasoodsa tuule suuna ja laeva kreeni tõttu on Amalie katsed Ruhnu sadamasse siseneda ebaõnnestunud ning vastu võeti otsus, et kõige ohutum on sõita Läti ranniku suunas. „Amalie koos viie inimesega pardal on võtnud kursi Läti poole ning teda saadavad kolm päästealust. PPA kopter on Ruhnu saarel ning vajadusel valmis reageerima, samuti on Läti omalt poolt Amaliele ühe laeva vastu saatnud,“ ütles Kirss.

Kell 7 teavitas Kirss, et parvlaev Amalie on mõned tunnid sõitnud madalal käigul Läti ranniku suunas ning seni on kõik läinud hästi. „Laeva kreen on püsinud alates kreeni vajumisest siiani stabiilne, varieerudes 10 ja 15 kraadi vahel. Tõenäoliseks kreeni minemise põhjuseks oli laeval oleva lasti – sõidukite – liikuma pääsemine.“

Öö jooksul on täpsustunud ka laeval olnud inimeste arv. „Kui pikalt arvasime, et pärast seitsme inimese kopteriga ja kolme inimese laevaga evakueerimist on pardale jäänud viis inimest, siis meie praegune teadmine on, et tegelikult on pardal inimesi kuus – kaks meeskonnaliiget ja neli reisijat. Amalie on praeguseks jõudnud mõne meremiili kaugusele Läti territoriaalvetest ning teda saadavad päästealused.“

Päästetöödesse kaasati koheselt PPA lennusalga kopter ning vabatahtlikud ja kutselised merepäästjad Kuressaare, Pärnu ja Ruhnu üksustest ja mereväelaev Valve.