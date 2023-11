SÕJAKOKKUVÕTE | Kreml käib liitlastelt juppe tagasi mangumas

Mullu aprillis Kairot külastanud Vene ametnike delegatsioon palus Egiptusel tagastada enam kui 100 Vene helikopterite mootorit. Allikate sõnul nõustuti ja umbes 150 mootori tarnimine peaks algama järgmisel kuul. Egiptuse valitsuse pressiesindaja ütles ajakirjale, et nad ei kommenteeri aruannet. Väidetavalt pidas Moskva aasta jooksul läbirääkimisi ka Pakistani, Valgevene ja Brasiilia ametnikega sõja alguses maha müüdud helikopterite mootorite tagasi saamiseks. Pakistani välisministeerium eitas Moskva pöördumist, Brasiilia ütles, et keeldus Venemaa palvest. Valgevene aga müüs ühe allika sõnul väidetavalt Moskvale tagasi kuus raskeveomootorit.

Ukraina pikendas 9. novembril sõjaseadust kolme kuu võrra. Ära jäävad kevadised presidendivalimised ning kehtima jääb üldmobilisatsioon. See on juba üheksas kord alates täiemõõdulise sõja algusest, kui riik on seadust pikendanud.