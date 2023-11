Läänemets taandab sotsiaaldemokraadid peaministri väljaütlemisest õpetajate palga teemal

„Taandan sotsiaaldemokraadid peaministri tänasest õpetajapalga väljaütlemisest. Valitsuses on palkade teemal väga erinevad nägemused ning meenutan, et eelarvestrateegia tegemisel sotsid ei nõustunud palkade külmutamise ettepanekuga. Pärast eelarve kokku leppimist valitsuse pressikonverentsil ütlesin toona selgelt, et sotside nägemuses peavad 2025, 2026 jne aastal tõusma õpetajate, päästjate, politseinike palgad. Investeering haridusse ei ole kulu, vaid meie ühiskondliku heaolu ja majandusarengu pant. Me ei saa majanduslikult kunagi Euroopa edukamatele lähemale kui meil pole järjest targemaid ja keerulisemate oskustega inimesi,“ kirjutas Lauri Läänemets.

„Tark masin ilma targa töötajata ei tööta. Iga aasta kui haridusinvesteeringuid edasi lükkame, lükkame kaugemasse tulevikku ka üleüldise heaolu kasvu. Täna peaks valitsus andma kindlustunnet pakkuva sõnumi, et jah, investeerime haridusse ning tagame majandusliku heaolu kasvu riigis. Õpetaja palka ei peaks võrdlema ülejäänud Eesti palkadega, sest eesmärk ongi 20% rohkem keskmisest palgast mööda minna. Selles loogikas peaks õpetaja palga tõus veel mitmel aastal olema suurem kui riigis keskmiselt,“ selgitas sotsiaaldemokraatide esimees.

„Vastab tõele, et rahalist katet palkade tõusuks eelarvestrateegias pole, aga valitsuse sügisene kokkulepe oli, et just nüüd peaks rahandusministri eestvedamisel algama arutelud tulude suurendamiseks. OÜ-tamise lõpetamine, maksude maksmine platvormitööl ja airbnb-l, riigi poolt loodud bürokraatia vähendamine kuni astmelise tulumaksuni välja – neid rahastuskohti on. Küll aga ei ole ma nõus, et palkade tõstmiseks tuleks koole sulgema ja ühendama hakata. Efektiivsuse loogikas võib 2/3 täituvusega kool olla raiskamine Exceli tabelis, päriselus aga maapiirkonna ainuke lootus,“ rõhutas Läänemets.

„Eelarvestrateegia ei ole müstiline dokument, mis pakub palgatõusuks kindluse, seda saab valitsus alati muuta. Ka tänavused ajalooliselt suured õpetaja, päästja ja politseiniku palgatõusud polnud eelarvestrateegias varem ette nähtud. Kindluse palgatõusuks garanteerib kollektiivleping, mis on tagatud seaduse jõuga. Kui suur peaks olema õpetajate palgatõus, tõusu astmed ja ajaline jaotumine, seda ettepanekut ootame haridus- ja teadusministrilt, et siis valitsuses edasised käigud otsustada,“ kirjutas siseminister.

Õpetajad on homseks välja kuulutanud tunniajase hoiatusstreigi. „Kui ma oleksin hetkel õpetaja, oleksin kindlasti väga raske valiku ees, kas homme streikida või mitte,“ sõnas peaminister Kaja Kallas tänasel valitsuse pressikonverentsil. „Ühest küljest tahaks olla solidaarne oma kolleegidega ja streikida. Aga teisest küljest vaataksin numbritele otsa ja konstateeriksin, et eelmisel aastal tõusis õpetajate palk 24 protsenti. Enamikul Eesti inimestest ei ole sellist palgatõusu ette näidata.“

Kallas rõhutas, et koalitsioon on lubanud, et 2027. aastaks tõuseb õpetajate palk 120 protsendini Eesti keskmisest palgast.

„Ma saaksin kindlasti aru ka seda, et koolivõrk vajab korrastamist ja see annab võimaluse õpetajate palka tõsta ja koormust vähendada. Ilmselt teaksin ka seda, et Eesti on Euroopas kolme kõige rohkem haridusse panustava riigi hulgas. Meie kulutused haridusele on suuremad kui kulutused julgeolekule,“ ütles Kallas.