Kolm olulist tegurit, millele nahahoolduses sügis-talvisel perioodil tähelepanu pöörata

On väga levinud eksiarvamus, et päikese kahjulik mõju meie nahale lõpeb septembrikuu saabumisega. See ei vasta tõele, kuna päikesekiirgus avaldab meie nahale mõju aastaringselt ja isegi läbi pilvede. Et just päike on enneaegse naha vananemise üks põhisüüdlastest, on ülioluline jätkata SPF faktoriga päikesekaitsetoodete pealekandmist ka niinimetatud hooajavälisel ajal.