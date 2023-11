PAIDE PATRIOODID: Kohalikud leiavad, et viinaparadiis ei pea olema Eestimaa südame südames, kuid möönavad, et kesklinna võib see elu siiski tuua. Foto : Maria Kilk

Eestimaa südames avati võimas alkopood, kas Paidest saab uus peksupealinn?