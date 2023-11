TOPISEVARGA JÄLIL: mida tegi loodusmuuseumist kakutopise pätsanud mees Mustamäel?

Esimene vihje viib Mustamäele. „Sõbrad samuti imestavad, et ma nii tähelepanelik olen,“ naerab Kadri, kes oli teisipäeva õhtul Uuskasutuskeskusesse asju toomas. Nii tuttav jope, nii tuttav kott – siis viis pildi kokku, see on ju topisevaras! „Ta jäi seisma kasti juurde, kuhu inimesed muidu annetamiseks asju asetavad. Tegi nägu, nagu oleks tal telefonikõne pooleli, rääkis eesti keeles,“ kirjeldab ta vanahärrat.