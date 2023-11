Poliitvõitlejad tsementeeritakse parteisse? Keskerakond vangerdab nõukogudes

Kuigi Keskerakonda pidas septembri esimeses pooles maha pineva siseheitluse esimehe koha pärast ja kakluse järel on püütud tube tuulutada, pole temperatuurid langenud ega rusikad taskutes lõdvenenud. Jätkuvalt kostub Toompealt, Tallinna all-linnast ja mujalt Eestist hääli kõhklejatest, kes ei näe Mihhail Kõlvarti juhtimisel enda poliitkarjääril helget tulevikku. Need jutte hoitakse poliitkoridorides jätkuvalt tulel ning tulehoidjad näevad märke, et kõhklejad on teiste seas rahvasaadikud Andre Hanimägi ja Ester Karuse. Mõlemad on tuult tiibadesse saanud endise esimehe Jüri Ratase egiidi all. Toompeal kõneldakse stsenaariumist, milles Hanimägi nimetati ERRi ja Karuse Eesti panga nõukokku, et hajutada nende võimalikke lahkumismõtteid.