ÕPETAJATE STREIK | Yana Toom: soov pedagoogidele koht kätte näidata tundub olevat kõigest muust tugevam

Seda, kuidas koalitsioon reageerib eelseisvale õpetajate streigile, on väga piinlik vaadata. Võimulolijad on lihtsalt unustanud, et neil on kohustused. Nii õpetajate (kellele lubati ju pudrumägesid täiesti vabatahtlikult), Eesti rahva kui ka Euroopa Liidu ees.