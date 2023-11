Lääne-Virumaal põrkasid kokku rong ja sõiduauto. Rongis viibiv reisija: õudne olukord

Häirekeskusele teatati, et Lääne-Virumaal Vinni vallas Viru-Kabala külas on toimunud rongi ja sõiduauto kokkupõrge. Sõidukit Hyundai juhtinud 82aastane mees ületas Kabala ülesõidukohas raudteed, kui tema auto tagaosa sai reisirongilt löögi. Kiirabi vaatas sõidukijuhi kohapeal üle ja viis ta haiglasse kontrolli. Rongis keegi viga ei saanud. Sõidukijuht oli kaine ja juhtimisõigusega. Autodele on liiklus sündmuskohal taastatud.