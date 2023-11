EESTI 200 TÜHJAD PIHUD | Mart Soidro: kuidas teha nii, et erakond poleks Reformierakonna järelkäru?

Esmaspäeva õhtul teatas Eesti 200 esimees Lauri Hussar (50) ootamatult, et on otsustanud erakonna esimehe kohalt taanduda ja pühendada kogu energia riigikogu juhtimisele. Kui algul arvati, et mees ei saanud oma tööga lihtsalt hakkama, siis kaugel sellest! „Lõpetasime pikalt ühiskonda lõhestanud vaidluse ja kehtestasime abieluvõrdsuse, täiesti uue hoo on sisse saanud personaalse riigi kontseptsioon ja selle baasil ka nulleelarve ehitamise protsess ning jõuliselt on käima lükatud ühtse Eesti kooli reform,” oli Lauri Hussar oma valitsusaja üle uhke.