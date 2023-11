VIDEO | Kaja Kallas: kui ma oleks praegu õpetaja, oleksin homme väga raske valiku ees

Õpetajad on homseks välja kuulutanud tunniajase hoiatusstreigi. „Kui ma oleksin hetkel õpetaja, oleksin kindlasti väga raske valiku ees, kas homme streikida või mitte,“ sõnas peaminister Kaja Kallas. „Ühest küljest tahaks olla solidaarne oma kolleegidega ja streikida. Aga teisest küljest vaataksin numbritele otsa ja konstateeriksin, et eelmisel aastal tõusis õpetajate palk 24 protsenti. Enamikul Eesti inimestest ei ole sellist palgatõusu ette näidata.“

Kallas rõhutas, et koalitsioon on lubanud, et 2027. aastaks tõuseb õpetajate palk 120 protsendini Eesti keskmisest palgast.

„Ma saaksin kindlasti aru ka seda, et koolivõrk vajab korrastamist ja see annab võimaluse õpetajate palka tõsta ja koormust vähendada. Ilmselt teaksin ka seda, et Eesti on Euroopas kolme kõige rohkem haridusse panustava riigi hulgas. Meie kulutused haridusele on suuremad kui kulutused julgeolekule,“ ütles Kallas.

Kallas loetles seejärel, kui palju valitsus haridusse panustab. „Kui ma kõik need mõtted oleks üksteise vastu välja käinud, siis ma teeksin mingisuguse otsuse. Igal juhul tahan öelda, et peame valitsusena väga õpetajatest lugu ja seetõttu on õpetajad ainsad, kelle palk riigisektoris järgmisel aastal tõuseb. Ma saan aru pahameelest, et seda on vähe ja alati võiks olla rohkem. Aga haridus on meie prioriteet. PISA testid näitavad, et meie lapsed on maailma nutikamad. Minu soov on, et see oleks nii ka kümne, kahekümne aasta pärast,“ rääkis Kallas.

Kallas mainis, et eile tuli Euroopa Komisjoni otsus, et alustada Ukraina ja Moldovaga liitumisläbirääkimisi. „See on suur ja oluline samm ning detsembris ülemkogul peaks selle ka otsustama. Selle eest kavatsen ka seista,“ sõnas ta.

Valitsus kiitis heaks ja saatis riigikogule otsustamiseks valimisi puudutava seadusemuudatuse, mis suurendab elektroonilise hääletamise läbipaistvust ja usaldusväärsust. Eelkõige muutub selgemaks e-valimiste reeglitest ülevaate saamine, mis praegu ei ole piisavalt detailselt lahti kirjutatud.