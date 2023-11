RIIKLIK ROHEPESU?! Süsinikuraportid maalivad riigimetsast anomaalse, aga see-eest roosilise pildi. Raiumisruumi jagub!

VASTUOLULISED VÄITED: maailmale on Eesti viimastel aastatel raporteerinud, et metsandusest on saanud kliimamuutuste võimendaja. Väikse Eesti sees toimetab aga Riigimetsa majandamise keskus (RMK), mis väidab, et suudab kompenseerida koguni veerandi kõigist Eesti süsinikuheitmetest. RMK süsinikuraportite autor on kliimamuutuste valdkonna juht Hardo Becker.