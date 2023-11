OTSE | Riigikogus jätkub arutelu riigieelarve üle

Kolmapäevase istungi lõpuks jõudis parlament 89 muudatusettepanekust läbi vaadata 41. EKRE fraktsioon on palunud täiskogul järjest kõik muudatusettepanekud läbi hääletada ning on võtnud iga hääletuse eel 10 minutit vaheaega. Ükski opositsiooni muudatus ei ole toetust leidnud. Muudatusettepanekute läbivaatamine jätkub täna kell 10 algaval täiskogu istungil.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik teatas kolmapäeva õhtul, et erakond ei toeta seaduseelnõude pidurdamist parlamendi komisjonides ega istungisaalis, mistõttu otsustas fraktsioon mitte osaleda ööistungil. „Parlamentaarne debatt on asendunud lausalise obstruktsiooniga,“ ütles Kiik. „Seisame vastu laiaulatuslikele maksutõusudele ega toeta esitatud kujul 2024. aasta riigieelarvet. Tegime fraktsiooni poolt riigieelarvele 30 sisulist ja olulist muudatusettepanekut. Keskendume peamistele murekohtadele, mis on valitsuse tähelepanuta jäänud – eakate ja perede toimetulek, tervishoid, haridus, siseturvalisus ning kohaliku elu toetamine.“