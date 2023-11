Vene tiktokker minestas pärast sõjaväekutse saamist

23aastane Ivan Minajev on netiavarustes paremini tuntud nimega Xolidayboy – et kirillitsas tähistab X H-tähte, hääldatakse kasutajanime Holidayboy (Puhkusepoiss ingl. k.). Peamiselt tegutseb Xolidayboy ühismeediaäpis TikTok. Esmaspäeval valmistus ta lennukisse astuma, et suunduda Stavropoli esinema, kui talle ligines sõjaväe esindaja ning surus talle pihku kutse sõjaväkke tulla.