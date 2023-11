SÕJAKOKKUVÕTE | Z-blogijate pessimism

„Võtsime vastu oma 2023. aasta laienemispaketi, milles soovitatakse alustada läbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga, anda Gruusiale kandidaatriigi staatus ning alustada ühinemisläbirääkimisi Bosnia ja Hertsegoviinaga, kui nõuetele vastavus on saavutatud,“ teatas Euroopa Komisjon kolmapäeval. Euroopa Liidu riigid hakkavad tuleval nädalal arutlema järgmise Venemaa-vastaste sanktsioonide paketi ettepaneku üle. See keskendub Venemaalt pärit teemantide keelustamisele, vahendab Reuters.

Vene sõjablogijad väitsid, et Dnepri jõe idakaldal nähti Ukraina soomusmasinaid, kirjutab USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW). Lisaks olevat keegi „prominentne“ Z-blogija, kes tavaliselt on Vene vägede suhtes optimistlikult meelestatud, kirjutanud üsna pessimistlikus toonis. Ta kurtis, et Ukraina on võtnud eesmärgiks Vene väed ära kurnata ning et Venemaa vajab tohutut rünnakupotentsiaali ja täpseid arvutusi, kui tahab Ukrainat lahinguväljal lüüa.