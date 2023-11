MOOTORSAEGÄNGID: Vahemere-äärseid oliivisalusid ründavad rahajanus bandiidid

Oliiviõli on alati olnud hinnas, kuid nüüd on see hinnaline ka sõna otseses mõttes – hinnad kerkivad varasemast üha kõrgemale. Süüdi on selles lisaks kõigele muule toimuvale ka näiteks Hispaaniat kaks aastat järjest tabanud põud, mis saagile kehvasti mõjus, kirjutab Associated Press, lisaks metsatulekahjud või üleujutused eri piirkondades. Kerkivat hinda on tähele pannud ka pätid, kes ööpimeduses oliivisalude kallale kipuvad. Aastakümnete, isegi sajandite pikkune higi ja vaev ei loe neile midagi: kui nad näevad hästi vilja kandvat puud või oksa, saevad selle lihtsalt julmalt maha.