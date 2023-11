LAHENDUS KOOLIDELE? „Pensioniealised töötavad osakoormusega ja aitavad meid hädast välja.“

Eelmise õppeaasta andmetel oli enam kui pooltes Eesti koolides õpetajate keskmine vanus üle 50 aasta. Üheksas koolis olid vähemalt pooled õpetajad 60aastased või vanemad. Õhtulehega vestelnud koolijuhid tunnistavad, et praegu see suur probleem ei ole, aga mõne aasta pärast võib juhtuda, et tuleb massiliselt tööle võtta pedagoogilise hariduseta inimesi.