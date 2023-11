JUHTKIRI | Oleme petlikus ohutustundes lohakamaks muutunud ja seda on ka vargad märganud

Eks ka karistused varastele on üha sümboolsemaks taandunud. Ja ammuks seegi oli, kui politsei teatas, et nemad enam pisivarguste (näiteks jalgrataste) peale oma aega raiskama ei hakkagi. Et see nii ka on, andis kinnitust paari nädala tagune juhtum, kui oma kalli elektrilise kastiratta varguse läbi kaotanud noor isa varga politseile piltlikult öeldes kandikul kätte viis ja politsei ta – sama piltlikult öeldes – pimedasse kohta saatis. Naiivne oleks loota, et vargadki seda märganud pole.