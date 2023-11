FOTOD | Kaja Kallas kohtus Läti peaministri Evika Siliņaga

Hussar tõi kohtumisel esile, et ühelt poolt on suurepärane Eesti ja Läti kaitsekoostöö nii ühise ajalooga naaberriikidena kui ka NATO liitlastena ning teisalt on kahe riigi vahel taastumas ka transpordiühendused. „Hiljuti väljendasin rõõmu selle üle, et Läti on otsustanud ehitada Via Balticale Salacgrivasse uue maanteesilla, mis kiirendab liiklust Pärnu ja Riia vahel. Täna saame rääkida järgmisest edusammust, milleks on otserong Tartu ja Riia vahel. Samuti peame andma endast kõik, et Rail Baltic valmiks plaanipäraselt 2030. aastaks – tegu on sajandi projektiga, mis ühendab meid ülejäänud Euroopaga,“ loetles ta.