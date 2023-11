SUUR SKANDAAL: Ida-Saksamaa lasteaialt soovitakse eemaldada Anne Franki nimi

Saksi-Anhalti liidumaa keskusest Magdeburgist umbes 30 km põhjas paiknevas väikelinnas Tangerhüttes asuva lasteaia juhataja Linda Schichor märkis, et Anne Franki kui noore holokaustiohvri lugu on keeruline lastele edastada. Kohaliku meedia teatel jäi lasteaia juhatajale mulje, et seda ei mõistnud ka migranditaustaga lapsevanemad. „Soovisime midagi, millel poleks poliitilist varjundit,“ märkis Schichor. Seni pole veel lõplikke otsuseid tehtud, ent probleeme on potentsiaalne nimevahetus põhjustanud oi kui palju.