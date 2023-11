RAJU VASTURÜNNAK: austraallane pääses krokodilli kihvade vahelt teda vastu hammustades

Austraalias veisekarja kasvatamisega leiba teeniv Colin Deveraux on veetnud viimased kuu aega haiglas. Ent sellele vaatamata võib ta pidada end õnnelikuks meheks, sest pole palju inimesi, kes on enam kui kolme meetri pikkuse krokodilliga võideldes eluga pääsenud. Veelgi vähem on neid, kes on seda teinud hammustamise abil.