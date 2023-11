ISADEPÄEV | Valdo Jahilo: sel päeval võiksid mehed mõelda eelkõige iseendast. Kas oleme teinud kõik, et tervis kannataks seda rolli täita?

Kui kiirabi kohale jõudis ja arst mu isa käest küsis, kuidas ta ennast tunneb, siis vastas ta viimaseid jõuvarusid kokku võttes, et „pole viga“ ja „ei kurda“. Ta on eluaeg selline olnud ja oma hädasid ning muresid pigem sissepoole elanud kui välja näidanud. Õnneks jõudsid arstid üsna pea ka ise ta murele jälile ning andsid abi. Üsna suur osa meestest on sarnase kasvatuse ja ellusuhtumisega, kus abi juletakse küsitakse alles viimases hädas ja siis ka seda oma muresid justkui pisendades. Ja ükskõik, kui palju ma oma isast ei hooliks, on seda mentaliteeti väga raske muuta.