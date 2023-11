PEKING ON PAHANE: Hiina välisministeerium hoiatas Eestit Taiwani esinduse avamise eest

Hiina välisministeeriumi kõneisik Wang Wenbin kutsus Eestit üles järgima nn ühe Hiina põhimõtet, mis tähendab, et Taiwani riigina ei tunnustata. Pekingi üleskutse järgnes siinse Hiina suursaadiku Guo Xiaomei hiljutistele väljaütlemisele, milles too ähvardas Eestist Taiwani esinduse avamise puhul lahkuda.

Taiwani välisministeerium teatas eelmisel nädalal, et Eestisse esinduse loomine on alles arutelufaasis ning osapooled pole selles küsimuses veel kokkuleppele jõudnud, vahendab Reuters. Siinkohal tasub märkida, et 20 Euroopa riigis (sealhulgas Soomes, Lätis ja Leedus) on Taiwani esindused – küll mittediplomaatilised – juba olemas. Ühestki neist pole Hiina suursaadik seetõttu lahkunud.