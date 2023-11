Pimedusmasendus ehk sesoonne masendus. Kuidas sellest jagu saada?

Kindlasti on abi ka oma toitumise korrastamisest. Soovitav on süüa rohkelt rohelisi köögivilju, mis sisaldavad folaate. Lisa oma toidusedelisse merekalad, milles on palju närvisüsteemile vajalikke oomega-3 rasvhappeid. Magusaisu tekkimisel eelista tumedat šokolaadi, mis suurendab organismis selliste virgatsainete taset, mis tekitavad rahulolu- ja heaolutunde ning aitavad lõõgastuda. Neid virgatsaineid, mida nimetatakse ka kehaomasteks antidepressantideks, aitavad sünteesida ka mitmed aedviljad: õunad, tomatid, viinamarjad, kartulid ja sibulad.

Kui sümptomid on tugevad ja mõjutavad juba igapäevaelu, on soovitatav pöörduda arsti või psühholoogi poole. Samas on hea teada, et stressi ja masenduse leevendamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks on võimalik saada abi ka apteegist.