Vene agendi „usuhuvile“ vastanud Jehoova tunnistaja pisteti seitsmeks aastaks pokri

Jevgeni Bušev on olnud Venemaal äärmusrühmituseks tembeldatud usuorganisatsioonis osalemise tõttu alates 2022. aasta septembrist koduarestis. Ametlikult on teda süüdistatud „keelatud religioosse organisatsiooni illegaalsete tegevuste jätkamises“. Nüüd otsustas Tšeljabinski kohus määrata talle pika vanglakaristuse, vahendab The Moscow Times.