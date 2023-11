VIDEO | Kaja Kallas: minu suhted minu abikaasaga ei ole kindlasti riigikogu infotunni teema

Priit Sibul täpsustas küsimust: „Ma arvan, et on oluline see, mis puudutab peaministrit, idasuunalist äri ajal, kui Venemaaga käib täiemahuline sõda, ja see, mis toimub peaministri ja tema perekonna ümber, on oluline. Kuivõrd te ise 4. septembril avalikul istungil ütlesite, et see 350 000 euro laenu tagasimaksed toimusid 15. juunil, 20. juulil ja 21. augustil, kui ma õigesti mäletan, et siis samal ajal toimus see täiendav 20 000-eurose laenu andmine, et milleks see siis täpselt mõeldud oli, kui ühel hetkel antakse laenu juurde ja samal ajal toimuvad laenu tagasimaksed?“