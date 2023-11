„Me ei plaani peatuda!“ Iisraeli sõdurid üritavad Gazat linnalahingute kaudu Hamasist puhastada

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kuulutas teisipäeval, et kuu aega kestnud Iisraeli vastupealetung Hamasile on kujutanud endas „erakordset edulugu“. Ta ei jätnud märkimata, et Iisraeli kaitsejõududel (IDF) on olnud „probleeme“ droonide, isevalmistatud lõhkekehadega ja tankitõrjerelvadega. „Kokkuvõttes on olnud edu siiski fenomenaalne, sest me sisenesime [Gazasse] ja andsime vaenlasele löögi. Me ei plaani peatuda. Kavatseme minna lõpuni välja,“ sõnas peaminister.