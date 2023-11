Kiire ja tõhus uinumisabi: melatoniini ja kannatuslille võimas koosmõju.

Mida soovitavad apteekrid?

Apteekrite kinnitust mööda on kõige efektiivsemateks melatoniinipreparaatideks keelealused spreid. Nende oluliseks eeliseks on hea omastatavus ja kiire toime. Melatoniin imendub keelealusest spreist väga kiiresti ja hakkab toimima juba paarkümmend minutit pärast manustamist. Väga hea toime annab Good Sleep sprei, mis sisaldab nii melatoniini kui ka kannatuslille ekstrakti. Neile, kes soovivad lisaks uinumist soodustavale mõjule veelgi tugevamat rahustavat ja lõõgastavat toimet, sobivad hästi Good Sleep kapslid, milles on lisaks melatoniinile ja kannatuslille ekstraktile ka palderjani- ja humalaekstrakt.

Melatoniin – kehaomane „uinuti“

Melatoniin, mida nimetatakse ka unehormooniks, on kehaomane aine, mida toodab ajus paiknev käbinääre. Melatoniini peamine ülesanne inimorganismis on ööpäevase une- ja ärkveloleku rütmi reguleerimine. Õhtul pimeduse saabudes eritub vereringesse suurem melatoniini kogus, mis muudab meid uniseks ja aitab magama jääda. Mida vanemaks inimene saab, seda väiksemal hulgal melatoniini on organism suuteline tootma. See on ka paljude keskealiste ja vanemate inimeste uinumisraskuste üheks põhjuseks.

Unehäirete korral on suu kaudu manustatud melatoniinist palju abi: ta aitab uinuda, tagab rahuliku une ja aitab vältida soovimatuid öiseid ärkamisi. Melatoniini suureks eeliseks on see, et ta on kehaomane aine, mis ei põhjusta päevast unisust või uimasust ega tekita sõltuvust. Selle asemel aitab ta luua seisundi, mis sarnaneb loomupärase unisusega enne magama jäämist. Lisaks sellele toetab melatoniin immuunsust, kaitseb närvirakke ning toimib antioksüdandina.

Kannatuslille panus uinumisse

Kannatuslille vägi peitub selles sisalduvates bioaktiivsetes ainetes, mille hulka kuuluvad flavonoidid, alkaloidid ja muud rahustavad ained. Kõik need ained töötavad koos, rahustades meelt, lõdvestades lihaseid ja vähendades pingeid ning loovad sel teel ideaalse unekeskkonna.