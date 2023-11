Politseiuurimine: Eestis elav välismaalane toetas Hamasi terrorit

Põhja prefektuur on menetlust alustanud paragrahvi järgi, mis käsitleb rahvusvahelise kuriteo toetamist ja õigustamist. Välismaalane jagas Facebookis erinevaid postitusi, mis toetasid Hamasi tegevust, selgitas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp Õhtulehele. Lisaks on politsei sarnastel põhjustel lõpetatud nelja e-residendi staatuse sarnasel põhjusel.

Pühapäeval eemaldas politsei Tallinnas Vabaduse väljakul peetud meeleavalduselt viis inimest ja alustas nende suhtes väärteomenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb rahvusvahelise kuriteo toetamist ja õigustamist.

Kõik juhtumid olid seotud loosungi või sõnastusega „From the river to the sea, Palestina will be free“ (Jõest mereni, Palestiina saab vabaks). See sõnum on tõlgendatav inimsusevastase kuriteo sümboli avaliku eksponeerimisega, kuna sellega nõutakse Iisraeli riigi eksistentsi lõpetamist. Samuti on tegemist antisemiitliku loosungiga, mille kasutamine õigustab inimsusevastaste tegude toimepanekut, selgitas Sepp Õhtulehele.