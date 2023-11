Kohus kohustas Andres Jaadlat maksma riigikogulasele üle 6000 euro

Andres Jaadla nõudis Anti Poolametsalt tema isikuandmete väidetava õigusvastase töötlemisega tekitatud kahju hüvitamist. Jaadla leidis, et tema karistusandmete nõusolekuta avaldamine Facebooki-postituses ja „Aktuaalses kaameras“ näidatud intervjuus oli õigusvastane, kuna need andmed olid selleks ajaks juba karistusregistrist kustutatud. Viru maakohus rahuldas mullu hagi ning mõistis Poolametsalt hageja kasuks välja mittevaralise kahju hüvitise 3000 eurot. Poolamets palus Tartu ringkonnakohtule esitatud apellatsioonkaebuses maakohtu otsuse tühistada ja teha uus otsus, millega jätta hagi rahuldamata.

Ringkonnakohus tõi välja, et Poolametsa avaldatud info Jaadla süüdimõistmise kohta korruptsioonikuritegudes on sisult õige, kuna Poolamets ei ole andmete avaldamisel sotsiaalmeedias ja meedias lisanud sellele infole selliseid väärtushinnanguid, mida saaks pidada kohatuteks. Kokkuvõttes ei kaalu Jaadla õigus eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele ringkonnakohtu arvates praegusel juhul üles Poolametsa õigust sõna- ja teabevabadusele. Andmete avaldamine küll kahjustab Jaadla õigusi, kuid see riive ei ole asjaolusid arvestades ülemäärane. Seega võis Poolamets kõnealuseid andmeid töödelda ega ole käitunud andmeid avaldades õigusvastaselt, leidis ringkonnakohus.

Tartu ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse ning tegi asjas uue otsuse, millega rahuldas apellatsioonkaebuse ja jättis hagi rahuldamata. Menetluskulud jättis ringkonnakohus mõlemas astmes Jaadla kanda. Riigikohus ei võtnud Jaadla kassatsioonkaebust menetlusse.

Septembris tegi Tartu ringkonnakohus määruse, millega mõisteti Jaadlalt riigikogu liikme Anti Poolametsa kasuks välja 6347 eurot menetluskulusid. Kuna nüüd ei võtnud Riigkohus Jaadla vaidlustatud Tartu ringkonnakohtu määrust menetlusse, on ringkonnakohtu määrus jõustunud.

Poolametsa sõnul soovis Jaadla maksegraafikut, aga ta ei pea seda võimalikuks. „Kui jätkus raha lõpututeks edasikaebusteks, jätkub ka maksmiseks,” sõnas Poolamets Õhtulehele.