Surmaga lõppenud grillpeo loosse lisandus veel üks kahtlustatav

Suve lõpus Lõuna-Eestis Tõrva vallas lahti hargnenud sündmuste jada on pehmelt öeldes sogane, sest seniajani avalikuks saanud info põhjal läks kakluseks grillpeol, ent kannatanu surm saabus hoopis mitmed tunnid hiljem. Nüüd on prokuratuur esitanud 52aastasele mehele kahtlustuse selle eest, et viimane jättis kannatanu hooletusse.