Reformierakonna esimehe valimistel on vaid üks kandidaat

Erakonna põhikirja järgi valitakse kolm juhatuse liiget regionaalselt: üks liige Põhja-Eestist, üks liige Lääne-Eestist ja üks liige Lõuna-Eestist. Põhja regiooni kandidaadid on Katrin Kuusemäe, Kait Kadajamägi ja Maarja Metstak. Lääne regiooni kandidaadid on Irina Talviste ja Aivar Viidik. Lõuna regiooni kandidaat on Madis Timpson. Hääletamine toimub elektrooniliselt 9. novembrist 16. novembrini.