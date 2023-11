JUHTKIRI | Eesti 200 kui lühikese plaani erakond

Milles asi? Hussar räägib kõigile, kes kuulda tahavad, et selle sammu taga on üllas soov teha head poliitikat, pühendades end parlamentaarse arutluskultuuri parandamisele. Tema mure riigikogu pärast on vägagi arusaadav ning riigikogu esimehe roll on kindlasti samuti väga oluline ja pingeline. Ja Hussar teab, kuidas asi korda teha. „Lahendus on lihtne – tuleb leida lahendus,“ on ta kunagi öelnud ja jäi sellele ütlusele – „Ja tulebki leida lahendus!“ – kindlaks ka hiljuti Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus Vilja Kiislerile. Aga milles see lahendus ikkagi seisneb või kuidas see riigikogu kordategemine käib, jääb (juba traditsiooniliselt) sama ähmaseks kui Eesti 200 pikk plaan, mis peale irvitamise enam midagi esile ei kutsu.