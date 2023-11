SUVI TÕI IKALDUSE! Taluperenaine ei viska labidat nurka: „Õnneks on mehel oma firma ka!“

„Maasikate isekorjamine on juba tuntud, meie pakkusime kartulite isekorjamist, puhta tasuta,“ ei tule Nõo vallas elaval taluperenaisel Erle Hermannil mõtetest puudu. Nimelt jäid nad ilma heast renditavast müügikohast. Lahendust ei leitudki ning seetõttu peidab osa mugulad ennast veel vagudes. Tuska tegi see, et Wiira talu oli müügikohta soovinutest ainuke, kes ise kasvatab, teised ostavad sisse. Muidu oleks suvi läbi saanud põlluvilju müüa. Nüüd ajab traktor vaod lahti ja soovijad nopivad oma kartulid ise korvi.