„Siiamaani ostame pudeliga vett.“ Külaelanikud ootavad juba aasta otsa kaevust puhast joogivett

Harju- ja Raplamaa piiril asuv Vaopere on Eestile iseloomuliku hajaasustusega küla. Naabrid on teineteisele näha, aga kaugelt, vahele jäävad põllud ja metsatukad. Siingi tuleb igaühel endale puurida auk, et maapõuest vett ammutada ning mõelda läbi, mida roiskveega teha. Siin ei kehti tiheasula reegel, et omavalitsus peab elanikele baastingimusi pakkuma.