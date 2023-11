KÄTTEMAKSUSEKS PARANDAB HAAVAD? Psühholoog: „Tähtis ei ole partneritevaheline võimuvõitlus, vaid läheduse taasloomine!“

Eestis on kättemaksuseksi teemal arutletud üpris vähe ning vastavateemalisi postitusi on vaid käputäis. Nii näiteks on ühes foorumis jututeema algatanud petetud ja õnnetu mees, kelle elukaaslane omanud mitut armukest ning hoidnud seda kiivalt saladuses. „Ise olen olnud truu ja vahel päris ennastsalgavalt hooliv. Kui siin on naissoost saatusekaaslast, võiks arutada variante,“ vihjab mees, et otsib endale kättemaksuseksi jaoks sobivat partnerit.