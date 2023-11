„KUUMAD 20NDAD“ | Elli Maria Mäesalu huulte ülesüstimisest: „Ma ei karda kliendile ei öelda!”

Esteetilise meditsiini õde Elli Maria Mäesalu ütleb, et ta ei karda keelduda, kui klient tahab protseduuridega liiale minna, kuna see on ka tema enda käekiri. Siiski ei tähenda botox ja täitesüstid punnis põski, pardihuuli ja kumminägu. „Tänaval paistavad inimestele silma vaid halvad tulemused – hea tulemuse puhul lihtsalt ei saada aru, et üldse midagi tehtud on!” räägib Elli.