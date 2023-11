Hussar käis võimalike mantlipärijatena välja Terrase, Taro ja Pakosta

„Terevisioonis“ erakonna tulevikust rääkinud Hussar ütles vastuseks küsimusele, kas tema järeltulijaks parteijuhi kohal võiks olla Margus Tsahkna või varemgi erakonda tüürinud Kristina Kallas, et erakonnas on palju häid kandidaate, ning tõi konkreetsetest nimedest välja Hendrik Terrase, Igor Taro ja Liisa Pakosta.

Eesti 200 juhatuse liige Kalev Stoicescu ütles „Vikerhommikus“, et juhatusele tuli Hussari teade üllatusena. „Aga see on tema otsus ja ma arvan, et see on õige otsus,“ ütles Stoicescu.