AASTA TRAAGILISEST AVARIIST | Lapse surema jätnud autojuht esitas juhtunust mitu vastukäivat versiooni. Hukkunud tüdruku vanemad: „Mis inimene te küll olete?“

Täna, 8. novembril möödub aasta liiklusõnnetusest, mis raputas kogu Saaremaad ja mida kohalikel on siiani raske mõista. Miks ei peatunud lapsele otsa sõitnud naine ega kutsunud abi? Miks otsustas ta ülekuulamisel hoopis teist jutu rääkida? Kuidas üldse saab nii arusaamatul moel käituda?

Kriminaalmenetlust juhtinud prokurör Rainer Amurit on vaevanud need samad küsimused. Ta tunnistab, et ei mõista tänaseni.

„Autojuhi käitumine pärast õnnetust ei olnud minu hinnangul mõistuspärane. Nii lihtsalt ei saa olla!“ ütleb Amur emotsionaalselt. „Sa sõidad inimesele asulavälisel teel maanteekiirusel otsa, sa saad sellest aru, aga sa ei lähe isegi vaatama, kuidas tal on. Sa ei tunne isegi huvi! Ausalt öeldes on see mulle mõistetamatu.“

Saatuslik hommik

See pidi olema hommik nagu iga teinegi.

Tõsi, ilm oli pehmelt öeldes vilets. Kõle, sombune, vihma sadas. Samal ajal, kui kümned autod liikusid Kuressaare poole tööle või kooli, oli pimedus just asendumas hommikuhämarusega. Nähtavus oli seega väga halb.

Veidi enne kella poolt kaheksat hommikul astus 14aastane Helena koduuksest välja, et bussi peale jõuda. Kuressaare külje all asuvast Muratsi bussipeatusest on linna kooli vaid mõni minut sõitu.

Umbes samal ajal istus kõrvalkülas elav 56aastane Veronika koduhoovis autosse, et enda teismeline laps Kuressaarde kooli viia ja ise tööle minna.