Kohus põhjendab muusikaprodutsendi vägistamissüüdistuses õigeksmõistmist

Kohus märgib, et karistusseadustiku kohaselt on Eestis kuriteona karistatav inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine, kui selleks on kasutatud vägivalda või ära kasutades seisundit, milles isik ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama. Seega, kui suguühtesse astumiseks ei kasutata vägivalda või eelnimetatud nn abitusseisundit, siis Eesti vabariigis inimese tahte vastaselt temaga suguühtesse astumine kuriteona karistatav ei ole.