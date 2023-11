SÕJAKOKKUVÕTE | Häving Odessa kunstimuuseumis

Rünnaku järel lebasid mõned maalid maas klaasikildude ja muu prügi keskel. Muuseumi lähedale langenud rakett tekitas tohutu kraatri. Asutuse teatel sai Vene rünnaku tõttu kannatada seitse näitust, millest enamik eksponeerib Ukraina nüüdisaegsete kunstnike töid. Linna ühes vanimas palees asuvas Odessa riiklikus kunstimuuseumis oli enne sõda üle 10 000 kunstiteose, sealhulgas 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse tuntuimate Vene ja Ukraina kunstnike maalid. Hoone kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. Euronews kirjutab, et muuseum ei soovinud sõjast hoolimata uksi sulgeda, seetõttu on mõned hinnalisemad maalid mujale ära peidetud ning püsinäitused asendatud noorte kunstnike taiestega, millest mitmed on sõjast inspireeritud.