Lauri Hussar astub Eesti 200 esimehe kohalt tagasi

Hussari sõnul eeldab riigikogu esimehe roll tänases keerulises poliitilises olukorras kõikide saadikute õiguste arvestamist ning parteiülest otsustusprotsessi, et tuua riigikogu tupikseisust välja.

„Eesti parlament on silmitsi aegade suurima obstruktsioonilainega ning olen jõudnud arusaamisele, et tahan pühendada end riigikogu kordategemisele, et parlament saaks täita kõiki põhiseadusest tulenevaid kohustusi ning tuua istungisaali tagasi konstruktiivne arutelu,“ sõnas Hussar.