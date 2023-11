OOTAMATU PÖÖRE: Hunt Korooniuse pruudiks kutsutud jooksus kaaslane on steriliseeritud

Üle-eelmise nädala kolmapäeval ebainimliku jõupingutuse teinud ja aedikust plehku pannud emast võsavillemit ja mõnda lihtsalt uitavat mesikäppa on kohanud vaat et iga kolmas Saadjärve ümbruse inimene. Ometi on põgenemiskunstnikul õnnestunud vältida rajakaameraid ning ka tema territooriumi kinnistamiseks kohale veetud maitsvamaid söögipalasid.