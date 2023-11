JUHTKIRI | Suure ja väikese Peetri koolid

Korduvalt on märgatud, et sama kihistumine jätkub ka koolis sees. Ikka selle järgi, kellel on iPhone ja kellel mingi tavaline hiinakas. Mis kellel seljas on. Mida kellegi vanemad teevad. Meenub juhtum, kuidas ühe advokaadi poeg naabrimehe ploomipuu tühjaks tegi ja kui naabrimees arvas, et nüüd on aeg tema isaga rääkida, siis nähvas: pane kõigepealt kolm tonni lauale, kui mu isaga rääkima tuled! Jääb üle veel kord nentida, et see kõik algab juba kodust. Teisisõnu – taastoodame ja kinnistame seda igal sammul ikka ja jälle. Et see peabki nii olema.