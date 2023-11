Venemaa laev parandab Soome lahel merealust sidekaablit

Umbes tuhande kilomeetri pikkune veealune kaabel nimega Baltika ühendab Peterburi ja Kaliningradi. Sel pikal teekonnal läbib see osaliselt Soome ja Rootsi majandusvööndeid. Seega on Venemaa sideoperaator Rostelekom pidanud kaabli parandamise osas läbirääkimisi Soome ametiasutustega, sealhulgas töö- ja majandusministeeriumiga, kirjutab Yle. Rostelekom teavitas Soomet kaabli purunemist juba 12. oktoobril ehk vaid mõni päev pärast seda, kui kahjustusi said ka Eestit ja Soomet ühendavad veealused kaablid.

Soome lahe rannavalve ülema asetäitja Mikko Hirvi rääkis Helsingin Sanomatele, et Vene kaabli kahjustused võivad, ent ei pruugi olla seotud 8. oktoobril toimunuga, mil said kahjustada ka Soome ja Eesti vahel kulgevad gaasijuhe ja sidekaabel. Hirvi sõnul siiski selle kohta kindlad andmed puuduvad ning praeguses remonditöös pole midagi ennekuulmatut: „Teatavasti purunevad merekaablid aeg-ajalt ühel või teisel põhjusel ning neid parandatakse,“ selgitas Hirvi. Tema sõnul pole teada, kui kaua võiksid Venemaa laeva sooritatavad parandustööd kesta.

Eesti kaitseväe peastaap teatas, et Venemaa laeva tegevust jälgib ka meie merevägi: „Venemaa Föderatsioon on alustanud oma sidekaablite, teadaoleva info kohaselt täpsemalt Leningradi ja Kaliningradi oblastite vahelise sidekaabli, hooldus- ja parandustöödega Soome lahes, mida viib läbi Venemaa Föderatsiooni mitmeotstarbeline päästelaev Spasatel Karev. Kuna Eesti mereväe ülesanne on olukorrateadlikkuse loomine Eesti merealadel, siis sellega seoses on Eesti mereväe multifunktsionaalne reostustõrje laev EML Kindral Kurvits jälgimas tegevust ja võimalikku mõju meie merealade lähedal.“